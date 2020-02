Bezwaren Nootdorpers tegen hoogbouw Ypenburg weggevaagd

Flinke tik op de vingers voor thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Zeker in de Zorg

7:03 De inspectiedienst Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie Zeker in de Zorg in Delft en Zoetermeer op 11 februari een sanctie opgelegd, voor het geval de zorg over vier maanden niet op orde is. Bestuurder Stanley van Rijswijk meent echter dat het helemaal niet zo slecht met de zorg is gesteld. Volgens hem gaat het om administratieve zaken.