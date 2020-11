Biefstukliefhebbers opgelet: Loetje opent deuren in Delft

Gezinswo­ning staat te koop en dan ineens zijn er 7 brievenbus­sen: 'Split­sing woningen desastreus voor wijk’

20 november Bewoners van Voorhof II in Delft maken zich ernstige zorgen over de splitsing van eengezinswoningen op meerdere adressen. Ze gaan daarover in gesprek met wethouder Schrederhof, want deze ontwikkeling is in hun ogen desastreus voor de leefbaarheid. De wethouder wordt opgeroepen vaart te maken met aangepaste regelgeving.