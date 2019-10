Bier, boules en bitterballen onder één dak in Delft

Borrelen met vrienden of collega’s is sowieso gezellig, maar wat nou als je ondertussen ook nog eens een potje petanque kan spelen? Dan is je middag of avond helemaal geslaagd. Binnenkort kan het in Delft, want jeu de boules-foodhal Mooie Boules komt naar de stad. Dat schrijft mediapartner Indebuurt Delft.