Bier brouwen in de kerk? Lutherse Kerk moet creatief zijn om te blijven bestaan

Een fietsenstalling of een bierbrouwerij in de kerk? Nu de financiële toekomst van de Lutherse Kerk in Delft onzeker is, is geen idee te gek. Er is meer geld nodig en leden, buurtbewoners en donateurs mochten hun wildste voorstellen insturen om daar aan te komen.

Dick van Loenen is penningmeester van de Lutherse Kerk en bekommert zich beroepshalve al een tijd over de financiële toekomst ervan. Die is al een tijd onzeker. Hoewel er door verschillende inkomsten nu nog wat budget is voor onderhoud, weet Van Loenen dat dat met zo’n oud gebouw in een oogwenk kan veranderen. ,,Als je weinig onderhoud pleegt heb je een probleem. Vijftien jaar geleden stond de toren bijvoorbeeld op omvallen. We hadden toen gelukkig genoeg in de pot om hem tijdig te repareren, maar met windkracht 9 lag die er naast. Ik kan je vertellen, een kerk zonder toren ziet er niet uit.”

Andere zakken

De financiën van de kerk staan al een tijd onder spanning sinds de huidige eigenaar, de Lutherse Gemeente, gaat fuseren met de Protestantse Gemeente Delft. De Lutherse Kerk gaat daarbij niet in eigendom over. De renovatie- en onderhoudskosten van het meer dan zeshonderd jaar oude gebouw moeten daarom vanuit andere zakken betaald worden.

De tijd van een enorme, massaal donerende geloofsgemeenschap is voorbij en de subsidies zijn niet toereikend voor al het onderhoud, volgens Van Loenen. ,,We krijgen grofweg de helft van wat we nodig hebben, de rest moeten we betalen uit commerciële verhuur van de kerk. Dat is een behoorlijk bedrag, maar voor alles wat er bij komt kijken niet altijd genoeg. Het is een prachtige kerk, maar geen museum waar je toegang voor kan heffen, zoals de Oude en de Nieuwe Kerk.”

Volledig scherm © Fred Leeflang

Volgens Van Loenen komt de kerk nu nog rond, maar met een verouderende groep vrijwilligers en hogere energierekeningen blijft er weinig over voor het toekomstbestendig maken van de kerk. ,,Als we willen verduurzamen kan dat zo 100.000 euro kosten, herinrichten zou tussen de 100.000 en 150.000 zijn, dat geld is er gewoon niet.”

En dus stuurde de Lutherse Gemeente een enquête rond waarop buurtbewoners, leden en donateurs van de in 2014 opgerichte stichting van de kerk konden reageren met hun wildste ideeën voor een nieuwe culturele bestemming van de kerk. Afgelopen zaterdag was er in de kerk een nieuwjaarsbijeenkomst, waar de toekomst van de kerk en een aantal van deze ideeën werden besproken. Van Loenen en de zijnen waren niet teleurgesteld in de uitkomst.

Ideeën

De voorstellen voor de nieuwe inrichting lopen behoorlijk uiteen. Zo stellen meerdere mensen voor er een cultureel centrum voor de buurt van te maken. Anderen willen de kerk als plek gebruiken voor museale doeleinden of als een permanente expositieruimte.

Weer anderen gaan wat verder van het reguliere pad af. Zo zijn er voorstellen de kerk om te toveren tot een betaalde fietsenstalling of horeca-aangelegenheid. Weer iemand anders stelt voor terug te gaan naar de vrome praktijken van bepaalde monnikenkloosters: een bierbrouwerij.

De komende maanden gaat het bestuur van de kerk kijken welke inzendingen het best uitvoerbaar zouden zijn. Of alle ideeën daadwerkelijk omgezet worden in actie is dus nog even de vraag, maar het enthousiasme is er. Dick van Loenen hoopt dat het voldoende zal zijn om de kerk levend te houden.

Andere opties zijn er altijd, maar daar denkt hij liever nog niet aan. ,,Als gemeenschap zijn we financieel het best af als we de kerk verkopen aan de hoogst biedende projectontwikkelaar, die er dan prachtige appartementen in bouwt. Maar dat moet je niet willen, we zijn al zo veel mooie gebouwen kwijt in Delft.”

