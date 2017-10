'Bierkrattenbrug' in TU Delft

Het bouwwerk van tientallen, misschien wel honderd kratten bier geeft geen specifieke brug weer. ,,Onze stuntcommissie heeft gewoon een touwbrug gebouwd'', vertelt bestuursvoorzitter Joost Verbart. Voor de kratten als materiaal is gekozen, omdat het 'een uitdaging is'. ,,Het is 'out of the box' en natuurlijk erg studentikoos. En een uitdaging, omdat het niet makkelijk was de kratten aan elkaar te krijgen. Je moet er toch voor zorgen dat de brug niet in elkaar stort.''