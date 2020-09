Bij Festo kennen ze de geheimen: ‘Wij maken techniek, maar de menselijke maat blijft belangrijk’

Honderden Delftse leerlingen op bezoek bij bedrijven voor ‘Dag van de Techniek’

30 oktober Meer dan 350 leerlingen uit groep 8 van Delftse basisscholen brengen vrijdag in kleine groepjes een bezoek aan bedrijven in de stad. Dat gebeurt in het kader van ‘de dag van de techniek’. In totaal doen er 23 organisaties en twaalf basisscholen mee.