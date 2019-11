Bij keel gegrepen blikjesdief (21) bijt medewerkers: ‘Ik heb astma en ben daarom door het lint gegaan’

In de zittingszaal werden camerabeelden uit de Jumbo getoond waarop te zien is hoe O. op 12 maart diverse blikjes energiedrank in zijn jaszakken laat glijden. Ook was te zien hoe hij op een gegeven moment weer iets uit zijn zak vist en terugzet in een schap. De verdachte claimt dan ook dat hij uiteindelijk alle blikjes weer heeft teruggeplaatst en dus geen winkeldiefstal heeft gepleegd. Toch zou hij naar zijn zeggen buiten de zaak bij de keel zijn gepakt door winkelmedewerkers die argwaan hadden gekregen. ,,Ik ben astmatisch en daarom ben ik door het lint gegaan”, aldus O., die wel toegaf dat hij om zich heen sloeg en verschillende medewerkers beet.