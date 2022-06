Bij Refill Market komt niemand in de verleiding om toch een plastic zak te kopen

Dure Tijd Gratis bootjes kijken tijdens het Varend Corso

Voor de mogelijk 500.000 toeschouwers in vier dagen is het mooi meegenomen. In deze dure tijden bestaat er amper een goedkoper uitje dan het Varend Corso Westland. Neem van huis een klapstoeltje mee, zet hem langs de waterkant en geniet met een zelfgesmeerd broodje in de hand van de bloemenpracht en andere versieringen op tientallen passerende boten.

21 juni