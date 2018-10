Bijeenkomst bewoners coffeeshopgebied Delft: 'Je kunt veiligheid niet afdwingen'

Burgemeester Marja van Bijsterveldt snapt het wel, zegt ze even later gedurende een kort onderhoud voor de deur van het Stadskantoor: ,,De mensen hebben zojuist hun grote zorgen geuit. Zij voelen zich direct in hun eigen veiligheid en die van hun dierbaren aangetast. Voor een deel heb ik hen denk ik kunnen geruststellen. Voor een deel ook niet. Je kunt veiligheid niet afdwingen.’’ Het gaat bovendien niet alleen om coffeeshop The Game, vervolgt Van Bijsterveldt: ,,Het is een breder verhaal. Dit soort afrekeningen komt voor bij meer ondernemingen. Het gebeurt tot voor de deur bij de slagerij.’’

Commotie

De opkomst in het Stadskantoor was niet groot, gelet op de commotie en alle aandacht voor het incident dat een 18-jarige jongen waarschijnlijk uiteindelijk met de dood heeft moeten bekopen. Naar schatting 25 mensen waren op de bijeenkomst afgekomen. Van Bijsterveldt: ,,Dat was zo gepland. We hebben gericht uitnodigingen verstuurd naar bewoners en ondernemers in de directe omgeving. Juist om daar waar het gebeurde de zorgen te inventariseren en om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Ik heb vooral geluisterd vandaag.’’



