Bijtende energiedrankjesdief krijgt cel- en werkstraf opgelegd: ‘Ik ging door het lint’

De 21-jarige Delftenaar Delano O. werd na zijn bezoek aan de Jumbo Tanthof op 12 maart buiten in de kraag gevat door winkelmedewerkers. Ze zagen hem de blikjes Red Bull die hij binnen gestolen had, gauw in een sloot gooien. De Delftenaar sloeg vervolgens om zich heen en beet de winkelmedewerkers ook. Hij zei dat hij ‘door het lint’ ging omdat een van de medewerkers hem bij de keel had gepakt. Getuigen hoorden hem de winkelmedewerkers bedreigen.