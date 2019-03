Bijzondere buur vertrekt

Zolang het nog kan?

,,Wij huren ons gebouw van Ipse de Bruggen en het contract loopt af. Ipse heeft de ruimte nodig voor eigen opvang. Per juli verhuizen we naar Pijnacker, vlakbij het Balijbos, ook in het groen. Toch gaan we met tegenzin. We hebben hier meer dan dertig jaar gezeten. Het is zo'n leuke plek.''

Wat maakt de huidige locatie bijzonder?

,,Het terrein van Ipse de Bruggen biedt van alles: een kinderboerderij, een grote tuin en de integratie met de gehandicapte mens. Een cliënt van Ipse werkt in de ochtenden bij ons. Anderen zwaaien. Zo leren kinderen dat er ook mensen bestaan die anders zijn.''

Gaat dat al dertig jaar zo?

,,Ooit is de kinderopvang begonnen als voorziening voor de medewerkers van Ipse de Bruggen. Toen het personeel er minder gebruik van maakte, kwamen er ook kinderen van buitenaf en heb ik deze voorziening zien uitgroeien tot een professionele crèche.''

Al die tijd als locatiemanager?

,,Ja, vroeger werkte ik bij Ipse in de gehandicaptenzorg. Via omzwervingen kwam ik in de opvang voor gehandicapte kinderen terecht. Toen ik zelf kinderen kreeg, ben ik gestopt. Later hoorde Ipse dat ik werk zocht. Ze namen contact op en na een tijdje vroegen ze of ik leiding wilde geven aan het nieuwe kinderdagverblijf.''

Wat zijn mooie momenten?

,,Wanneer de kinderen blij zijn en de ouders tevreden. Ook de gezelligheid met het team, dat hecht is, zal me bijblijven. Onder medewerkers was weinig verloop. Dat is veelzeggend. Een deel gaat door naar de nieuwe locatie. Het is jammer, maar we nemen hier afscheid in goede sfeer.''

Verhuist u ook mee?

,,Ik ga niet mee als locatiemanager. Of ik in een andere functie mee verhuis naar Pijnacker is nog niet zeker. Ik heb mijn werk altijd heel leuk gevonden, anders was ik niet zo lang gebleven, maar toch wil ik in de toekomst minder verantwoordelijkheid.''

Volledig scherm Willy van Etten: ,,Kinderen leren hier dat er ook mensen bestaan die anders zijn."

