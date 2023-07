Binnenkijken bij de nieuwe Delftse wijnbar Libertino

met video ‘AH-bezorging’ bleek foute boel: drietal bond jong stel vast en roofde voor 130.000 euro uit luxueus huis

Ruw wordt een gillende 19-jarige vrouw haar woning ingeduwd, haar vriendje (ook 19) kijkt seconden later in de loop van een doorgeladen vuurwapen. In minder dan een half uur roven drie mannen, verkleed als AH-bezorgers, voor zo'n 130.000 euro aan horloges, merktassen en cash uit de woning van een coffeeshop-eigenaar in Den Haag. De gewelddadige nepbezorgers pleegden de overval mogelijk in opdracht van een ‘grote jongen’ die al veel langer in beeld is bij justitie.