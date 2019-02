Binnenkort ook verse salades, appeltaarten en smoothies van La Place in De Hoven

Bedrijven­ter­rein Heron energieneu­traal in 2022

7:03 Bedrijventerrein Heron, dat zo'n tien ondernemers huisvest in Nootdorp, is volop in ontwikkeling richting een energieneutrale toekomst. Niet enkel de huidige ondernemers zetten stappen richting duurzaamheid, ook toekomstige bedrijven krijgen begeleiding in het ontwerptraject om energie neutraal te worden in 2022.