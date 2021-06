Birger en Inge verkopen 2-onder-1-kapwoning in Delft: ‘Elke millimeter van dit huis wordt optimaal benut’

De twee betrokken het huis zo’n zeven jaar geleden. Hij zocht eigenlijk iets ruimers, zij vond de gezelligheid en compactheid juist een pre. Het werd een soort compromis, want ondanks de 73 vierkante meter voelt dit huis heel ruim. ,,De vorige eigenaren waren heel handig: hij was timmerman en zij werkte bij IKEA”, vertelt Birger.



,,Dus elke millimeter in dit huis is optimaal benut. Overal is handige bergruimte en daardoor voelt het heel ruimtelijk. Wij hebben er eigenlijk niet heel veel meer aan gedaan, het was echt in goede staat. Later hebben we nog wel de kozijnen vervangen en de voorgevel opnieuw gevoegd.”