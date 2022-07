Bloemen, kaarsjes en kaartjes voor doodgestoken Delftenaar (47): ‘Kali, we gaan je zo missen’

Het slachtoffer werd zaterdagnacht neergestoken op de hoek van een parkeerplaats. De 47-jarige Delftenaar zakte niet veel later op een stoepje op de Oostsingel tegen een paal in elkaar.



Op een papiertje dat op de paal is geplakt staat met pen geschreven: ‘Lieve, grote, stoere Kali. Waarom. We gaan je zo missen. Voor altijd in ons hart.’



Volgens de politie gaat het om een misdrijf in de ‘relationele sfeer’ en buren denken dat het om familieleden gaat. Een 48-jarige Delftenaar is aangehouden als verdachte.