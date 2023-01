Bo-Ann stond als 3-jarige al op podium van Theater de Veste en keert nu als volwassen danseres weer terug

Mijn Allessie De Morris Minor 1000 is zijn dierbare trouwauto, ook al zakten Rob en zijn vrouw bijna door de bodem

Op vakantie wil je nog wel eens struikelen over liefde op vier wielen en precies dat overkwam Rob Klompenhouwer in het Engelse Bath. Zijn aandacht werd dertig jaar geleden getrokken door de Morris Minor 1000 die niet zo duur in aanschaf bleek te zijn. Voor hij het wist had ‘ie zo’n ‘schattig bolletje’ gekocht. Die ging voor altijd mee naar huis.

