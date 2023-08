Boa's handhaven strenger op zwemmen rond de Schie: niet alleen verboden, maar ook levensgevaarlijk

indebuurt.nl Kamernood: ruim 100 jaar geleden waren er in Delft ook al te weinig studenten­ka­mers

Voor nieuwe studenten in Delft is het vinden van een studentenkamer vaak een uitdaging. Dat is nu zo en dat was ruim honderd jaar geleden niet anders. Rond 1920 was er in Delft ook al spraken van kamernood. Wij leggen je uit waardoor dat kwam.