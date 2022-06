Boer Arie van den Berg doodmoe van getreuzel over zijn windmolen

Steeds meer honderd­plus­sers in regio Den Haag (en het zijn vooral vrouwen)

Het aantal honderdplussers in Nederland neemt snel toe, zo ook in de regio Den Haag. Vrouwen zijn daarbij duidelijk in de meerderheid. De hofstad telt inmiddels 107 eeuwelingen, 16 meer dan in 2018. Daarvan zijn er 80 vrouw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

17:08