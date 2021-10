Boerin Jacqueline (42) heeft openhartige koeienvlog: ‘Ik heb nóg spijt dat ik haar naar slachthuis bracht’

Koe doodziek door weggegooid blikje: ‘Ruim alsje­blieft je rommel op’

Intense pijn kreeg koe Anna van een leeg blikje dat in haar maag terecht was gekomen. Dat blikje was hoogstwaarschijnlijk door fietsers nietsvermoedend in de wei gegooid. Boerin Jacqueline van Staalduinen uit Maasland wil dat mensen er bewust van worden dat het weggooien van troep in de natuur trieste en zelfs fatale gevolgen kan hebben.

11 juli