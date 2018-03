Bonje binnen VVD over feestje van halve ton voor partijgenoot

Voor het afscheid van Van Haersma Buma is 50.000 euro uitgetrokken. Veel belastingbetalers in Delfland (1,2 miljoen inwoners, onder meer uit Den Haag, Delft en Rotterdam) vinden de kosten belachelijk hoog. De dijkgraaf vertrekt in juni. Ter vergelijking: voor afscheid nemende ministers mag maximaal 30.000 euro worden uitgetrokken. Goedkoper mag uiteraard ook: zo kostten de festiviteiten ter ere van het afscheid van minister Hennis (Defensie) eerder dit jaar bij voorbeeld 17.000 euro.



Hoogheemraad (een soort wethouder, red) Marcel Houtzager (VVD) is mede-verantwoordelijk voor het afscheidsfeest. Tot zijn ’stijgende verbazing’ is naar aanleiding van de commotie inmiddels zelfs zijn royement aangevraagd door een partijgenote. Het royement is aangevraagd door VVD-lid Marja Hilders, tevens volksvertegenwoordiger in datzelfde hoogheemraadschap. In een brief ageert ze overigens niet tegen de opzet van het feest, maar tegen het gedrag van Houtzager.



Op een VVD-bijeenkomst in Leidschendam, waar ook Mark Rutte aanwezig was, zou Houtzager onlangs de pers op het spoor hebben gezet van het controversiële feestje. ,,Dat deed hij met het kennelijke doel partijgenoot Haersma Buma, waartegen hij al jarenlang aversie heeft, te beschadigen,’’ meldt Hilders.