Borsten op reanimatiepop helpen verlegen mannen over drempel: ‘Het is even aanvoelen hoe het moet’

Trainer Wim van Laar (69) weet van geen ophouden en helpt VUC uit de brand: ‘Hij raakt de juiste snaren’

Wim van Laar kan zo onderhand wel de ‘Dick Advocaat van het Haagse trainersgilde’ worden genoemd. Als er een amateurclub in de Haagse regio in nood verkeert, dan is de inmiddels 69-jarige oud-trainer van onder andere TONEGIDO, ’s-Gravenzande SV en HBS, niet de beroerdste om een helpende hand toe te reiken. Sinds kort staat Van Laar bij eersteklasser VUC voor de groep.

27 april