Bouw voor gezinnen heeft geen prioriteit: ‘Voorkom dat stad alleen voor ouderen en jongeren wordt’

Zoektocht naar plek voor vermoorde Delftse ‘heksen’

Ze werden misschien wel onthoofd, verbrand op een brandstapel of opgehangen aan een galg op de Markt in Delft. In ieder geval vier Delftse vrouwen werden ruim 400 jaar geleden geëxecuteerd nadat ze als heks werden bestempeld. Tijd om bij deze ‘buitenbeentjes’ stil te staan, vindt Liedewei Timmermans.