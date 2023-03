Bouwen, ganzenoverlast en werk aan de weg: op deze zaken kunnen stemmers in Delft invloed uitoefenen

Haagse basketbal­club slaat nieuwe weg in en betreedt aandelen­markt: ‘Willen binnen drie jaar Europa in’

De klad zat er bij The Hague Royals het voorbije jaar goed in. De basketbalclub kreeg geen licentie voor de BNXT League en verdween zo van de radar. Tot nu, want met groot nieuws wil Royals binnenkort haar herintreden in de professionele basketbalwereld maken.