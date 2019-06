Puppy Macy is een gezinsdier en is beste vriendjes met een rode kater

,,Ach meissie'', denk ik, als ik Macy ontmoet. Ik zie dat ze bang is. Macy is nog maar een pup van vierenhalve maand. Maar ze moet iets hebben meegemaakt dat haar geleerd heeft dat mensen niet te vertrouwen zijn en dat je beter afstand houden kan. Voor haar pleegmoeder en de kater heeft Macy echter geen angst meer. Ze drentelt achter ze aan. Mij gaat ze uit de weg. Er zijn honden die van angst kunnen bijten. Dat doet Macy niet. Ze kruipt gewoon in haar schulp. ,,Ze moet iets hebben meegemaakt'', concludeert haar pleegmoeder die al veel honden heeft opgevangen en nu sinds bijna twee weken Macy in huis heeft. ,,Ze was een trillend rietje toen ze hier arriveerde. Ze durfde niets. Nu banjert ze door het huis, gaat ze mee in de auto en speelt ze met de kat. Het komt helemaal goed met Macy.''