Bram van Hemmen waarnemend burgemeester Midden-Delfland

De huidige burgemeester neemt zaterdag afscheid. Rodenburg was achttien jaar burgemeenster in de plattelandsgemeente tussen de grote steden Den Haag en Rotterdam.

Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft de benoeming donderdagochtend bekendgemaakt. Van Hemmen is 49 jaar en woont in Maasdam (Hoeksche Waard). Drie maanden geleden legde Van Hemmen per direct zijn functie neer vanwege een ‘moeizame relatie met een aantal functionarissen‘ binnen deze gemeente.

Arnoud Rodenburg stopt officieel per 1 juli 2022 na achttien jaar. De procedure voor de benoeming van een definitieve opvolger start naar verwachting in het najaar. Onlangs sprak de Commissaris van de Koning met de fractievoorzitters in de gemeente Midden-Delfland over het gewenste profiel van de nieuwe waarnemer. Jaap Smit stelde Van Hemmen voor, waarna een gesprek met de fractievoorzitters volgde. Zij stemden in met de tijdelijke benoeming en zien de samenwerking met Van Hemmen met vertrouwen tegemoet.

Bram van Hemmen beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was ruim acht jaar politiek-bestuurlijk actief in de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Daarna was hij van 2012 tot en met 2020 burgemeester van gemeente Sliedrecht. Van 2020 tot en met 2022 was hij burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Nadat hij op 10 maart 2022 met deze functie stopte, werd hij later die maand voor 10 uur benoemd tot waarnemend burgemeester van Hillegom, omdat de zittende burgemeester verhinderd was tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

