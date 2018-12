Brand naast vuurwerkhandel op bedrijventerrein Pijnacker

Een brand bij afhaalrestaurant ‘Sultana Express’ aan de Boezemweg in Pijnacker heeft vanmorgen voor veel paniek gezorgd. De brand zou namelijk in de buurt zijn van vuurwerkhandel Haoken.

De brandweer snelde naar de brand om te voorkomen dat deze zou overslaan naar de vuurwerkhandel. ,,Het vuur was gelukkig snel onder controle”, zegt de woordvoerder van de brandweer. ,,De brand sloeg via het ventilatiesysteem naar het dak en heeft veel rook veroorzaakt. De vuurwerkhandel zit ook in het pand dus we moesten snel handelen. Maar omdat er nog een paar andere bedrijven tussen zitten hebben de vlammen de vuurwerkhandel niet bereikt.”

Vuurwerkhandel

Een medewerker van Hoaken Vuurwerk zegt geen last te hebben van de brand. ,,We hebben het in de gaten gehouden, maar het was maar een klein brandje. We hebben er verder geen last van gehad.”

Vuurwerkhandelaren moeten vuurwerk bewaren in een brandwerende kluis. ,,Dus zelfs als de brand dichterbij was gekomen, konden we dit waarschijnlijk wel op tijd blussen.” Toch biedt zo'n kluis geen volledige bescherming. ,,Je moet dan wel snel handelen, anders kan de temperatuur in de kluis alsnog te hoog oplopen en alles tot ontploffing brengen.”