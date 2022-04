Brandweer redt hond uit goot in Den Hoorn

Toeristen laten zich langzaam weer zien in Delft en omstreken: ‘Deze zomer cruciaal voor onderne­mers’

Het paasweekend belooft een toppertje te worden. Binnen- en buitenlandse toeristen struinden donderdag al de volle terrassen in de Delftse binnenstad af, op zoek naar dat ene plekje in de zon. Dat is mooi, zeggen ondernemers in Delft en omstreken. ,,Maar laten we niet te vroeg juichen.”

15 april