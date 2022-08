Brandweer waarschuwt voor natuurbrand: ‘Even niet barbecueën of in het park een peuk roken’

De barbecue aansteken of een kampvuurtje stoken in de Delftse natuur is de komende tijd geen goed idee. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen is de kans op brand vrij groot, waarschuwt de brandweer.

Het kwik stijgt tot boven de 30 graden de komende dagen. Met tropische temperaturen is een dagje afkoelen in de Delftse Hout of ontspannen in de schaduw onder een boom in het Wilhelminapark geen overbodige luxe. Maar de zomerse dag zorgeloos afsluiten met een worstje op de barbecue of geroosterde marshmallows bij het kampvuur, dat zit er voorlopig niet in.

De kans op een natuurbrand is nu zo groot dat de brandweer maatregelen afkondigt, meldt de gemeente Delft op haar website. ‘Een kampvuur in de natuur is niet toegestaan. Dat geldt ook voor vuurkorven, vuurschalen, fakkels en wensballonnen. Ook graag even niet barbecueën in de natuur.’

Vergrootglas

Daarnaast raadt de brandweer automobilisten af om hun voertuig in bermen met hoog en droog gras te parkeren. ‘Dit, vanwege de warme onderdelen aan de onderkant van de auto.’ Rokers en drinkers krijgen ook een advies mee om natuurbrand te voorkomen. Gooi geen sigaretten of glas - ‘dat kan werken als een vergrootglas’ - in een prullenbak. Peuken die nog branden of een heet flesje kunnen ook in het gras of in de buurt van andere droge gewassen flinke schade veroorzaken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.