Brandweer waarschuwt voor 'vlam in de pan'

Help, vlam in de pan! Het komt meer voor dan mensen denken, verzekert Brandweer Haaglanden. Om dit te voorkomen en mensen voor te lichten, stond vandaag de ‘vlam in de pan-demowagen’ van de brandweer op de Markt. Delftenaren leerden dat je snel een deksel op de pan moet gooien om brand te voorkomen.