Burgemeester Björn Lugthart reikt 5 lintjes uit in Pijnacker-Nootdorp

LintjesregenBurgemeester Björn Lugthart mocht vanochtend bij vijf inwoners de versierselen opspelden uit naam van de koning in partycentrum Witte Paard in Nootdorp. Vier bewoners mogen zichzelf nu lid in de orde van Oranje-Nassau noemen. Hoogleraar Paulien Herder is toegetreden tot de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Mevrouw Herder, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Paulien Herder (1971), hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry bij de TU Delft, heeft in meerdere edities van de Europese en wereldwijde Process Systems Engineering-conferenties een voortrekkersrol gespeeld. Prof. Herder heeft tien jaar (2004-2014) grote bijdragen geleverd aan het succes van onderzoek naar grootschalige energieopslag. Het project concentreert zich op drie technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050): waterstofproductie, koolwaterstofproductie uit CO 2 en flowbatterijen en is het werk van een consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden.

Daarnaast speelt mevrouw Herder een sleutelrol in het recent opgestarte GroenvermogenNL, waarin de topsectoren Chemie, Energie en HTSM samenwerken om een nationaal innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen te creëren dat een belangrijke bijdrage zal leveren aan verduurzaming van de Nederlandse economie.

Sinds 2014 is zij ook lid van het Topteam Energie, als Captain of Science. Zij is portefeuillehouder voor de Human Capital Agenda, het systeem-integratieprogramma, het sociale innovatieprogramma en digitalisering in het energieprogramma.

Sinds 2019 is Paulien Herder lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague. Zij brengt vanuit haar enorme kennis en ervaring veel mee op het terrein van technologische ontwikkelingen, een relatief nieuw terrein voor de hospitality industrie.

De heer van den Bulk, lid in de orde van Oranje-Nassau

Meneer Van den Bulk is sinds eind jaren 80 lid van de Culturele Kring Pijnacker, wat nu de Verbeelding heet, en daarvan al 27 jaar een drijvende kracht. Hij is aanjager van de expositie van lokale kunstenaars en stimuleert de atelierroute. Hij heeft een groot netwerk, oog voor nieuwe ideeën, staat open voor innovatie en is bereid de handen uit de mouwen te steken.

Ook is hij trouw, enthousiast, stimulerend en motiverend, met humor en optimisme. Daarnaast werkt hij sinds 2019 als vrijwilliger op afdeling houtbewerking bij Zorgkwekerij Bloei in Pijnacker. Meneer Van den Bulk werkt hier samen met hulpkwekers die veelal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vanwege een verstandelijke beperking. Hij heeft zich ook ingespannen voor de grote verbouwing van de winkel van de zorgboerderij.

Samen met de hulpkwekers zijn van gebruikte materialen/planken weer nieuwe producten voor in de winkel gemaakt zoals vogelhuisjes en insectenhotels.

De heer Radstake, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Radstake was werkzaam bij de marine. Vanaf 1988 heeft hij als vrijwilliger verschillende functies bekleed bij de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp: zoals de verzorging van warme maaltijden, het mede organiseren van de zomer- en winteracademie. Van 1988 tot 2018 was hij vertegenwoordiger van de SWOP bij de seniorenorganisatie PCOB en was actief tijdens de overleggen over wat de stichting en de ouderenbond voor elkaar kunnen betekenen. Vanaf 2011 is hij lid van de digitale dienstverlening.

Eind jaren 70 organiseerde meneer Radstake het jaarlijkse Majoretten Festival: van het aanvragen van vergunningen tot het regelen van een locatie, het benaderen van juryleden. Van 1977-1990 verrichtte hij vrijwilligerswerk bij de Showgroep Mirabella. Voor de buurtbus Pijnacker is hij van 1988 tot en met 1994 chauffeur geweest. Hij is een prettige collega en enthousiaste vrijwilliger.

Mevrouw Suijker-Nadorp, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Suijker-Nadorp vervult al ruim 37 jaar vrijwilligerswerk. In 1978 begon zij als busbegeleider-vrijwilliger bij het vervoer van kinderen uit de gemeente naar het kinderdienstencentrum (KDC) Zonnehof in Naaldwijk en deed dat ruim 30 jaar. Ze wist op adequate manier te handelen bij epilepsie, longpatiënten en andere gezondheidsproblemen.

Vanaf 2006 zingt zij in het katholieke koor Vivace. Door haar grote ervaring en theoretische muziekkennis helpt ze andere koorleden. Zij is (ondanks haar hoge leeftijd) nog steeds actief bij de Parochiekern H. Joannes de Dooper in Pijnacker. In 2014 is zij lid geworden van de locatieraad. Sinds kort is ze voorzitter. Zij vertegenwoordigt de H. Joannes de Dooperkerk in het algemeen bestuur van de Parochie Christus Koning. Naast de mantelzorg voor haar man draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de parochie.

De heer Vonk, lid in de orde van Oranje-Nassau

Meneer Vonk zet zich al ruim 28 jaar in voor het Delfts Wijn- en Bier Gilde. Hij is vanaf 1993 tot heden bestuurslid en sinds 2008 is hij vicevoorzitter. Als vicevoorzitter en keuringscommissaris is hij altijd bereid om mensen te helpen als er wijnen of bieren moeten worden ingeleverd voor de keuring. Hij zet zich al ruim 40 jaar in voor de Toerclub Pijnacker. In 1973 was hij al betrokken bij organisatie van wielertocht Pijnacker-Den Helder-Pijnacker en Zeelandtocht. In 1981 werd de club opgericht. Sinds de oprichting van Toerclub Pijnacker is de heer Vonk vicevoorzitter van de club. Jaarlijks organiseert hij in samenwerking met de Oranjevereniging Pijnacker de 5-meitocht.

Van 1985-1989 was hij actief betrokken bij de organisatie van de Triatlon. Hij is een vrijwilliger waarop gerekend kan worden, zelden is hij afwezig, stemt zelfs zijn vakantie af op de toerkalender en is door zijn lange staat van dienst een vraagbaak voor iedereen.

Hij is lid van het Shantykoor Schiehaven van Pijnacker en was lid van carnavalsvereniging De Ballentrappers, waarvan hij in 1994 Prins Carnaval was.

