Burgemeester Delft mag ‘drugswoning’ Landmeterpad sluiten

Weer meer Oekraïense vluchtelin­gen in regio: vooral in Zoetermeer en Rijswijk is toename te zien

Het aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland blijft toenemen. Afgelopen week stonden er ruim 63.000 bij een Nederlandse gemeente ingeschreven, ruim 20.000 meer dan een maand geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de regio Den Haag gaat het in totaal om 4467 mensen met de Oekraïense nationaliteit.

31 mei