Burgemeester hamert op naleving coronaregels: ‘Aantal besmettingen neemt weer toe’



Terwijl in Rotterdam en Amsterdam het dragen van een mondkapje verplicht wordt op drukke plekken, lijkt het in Delft en Den Haag alsof we vergeten zijn dat het coronavirus rondwaart. De horeca is in elk geval blij met de keuze om mondkapjes in de drukke binnensteden niet te verplichten.