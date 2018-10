Burgemeester sluit coffeeshops The Game en The Future

Burgemeester Van Bijsterveldt van Delft heeft op basis van ‘nieuwe informatie’ besloten om coffeeshops The Game en The Future per direct te sluiten.

Wat deze nieuwe informatie is wil zowel de burgemeester als de woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen. Zelfs niet waarop de informatie betrekking heeft. ,,In het belang van het onderzoek kan ik daar geen uitspraken over doen’’, aldus de OM-zegsman. De gemeente stelt alleen dat het niet om een nieuw incident gaat.

De eigenaar van de coffeeshops zegt in een korte reactie: ,,Ik kan er niks over zeggen en ga er niks over zeggen.’’

Driehoek

De burgemeester maakt steeds op basis van beschikbare informatie en overleg met de driehoek met politie en justitie de afweging over maatregelen en besluiten in het belang van de publieke veiligheid in de stad.

Delft wordt al sinds mei geteisterd door een serie geweldsincidenten.

Volledig scherm Burgemeester sluit Coffeeshop The Future en The Game © District 8