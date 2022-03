Burgemeester Van Bijsterveldt krijgt ferme tik om geheim onderzoek: ‘Wat een puinhoop’

Bewoners­ver­e­ni­ging roept nieuwe raad op om parkeerta­rief niet te verhogen

De prijzen voor parkeervergunningen in Delft zijn in de afgelopen jaren veel te hard gestegen, vindt de Belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier (BVOW). Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het tijd om de politiek wakker te schudden. In een brandbrief roept BVOW de nieuwe lichting Delftse raadsleden die 16 maart worden gekozen op om de parkeerkosten voor vergunninghouders de komende vijf jaar niet te verhogen.

11 maart