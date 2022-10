Buurthuis betaalt zich blauw aan Delft: ‘Wij doen het werk gratis, maar er is gewoon geld van de minister’

Partijen willen duidelijk­heid over slaver­nijon­der­zoek: ‘Vraag Delftenaar of er excuses moeten komen’

Het stadsbestuur van Delft laat met spoed onderzoek doen naar het slavernijverleden van de stad. Hoe donker de zwarte bladzijde in de Delftse geschiedenis precies is, moet over een paar maanden duidelijk worden. Politici van Hart voor Delft en de VVD willen nu alvast weten of de stad van plan is excuses aan te bieden als blijkt dat Delft fout zat.

