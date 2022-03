Cabaretier Jasper van Kuijk (45) verruilt Delft voor Zweden: ‘Een kleine gemeenschap, met veel natuur’

Anderhalf jaar zijn de Delftse Jasper van Kuijk en zijn gezin inmiddels terug in Nederland, na een jaar in Zweden gewoond te hebben. In een klein dorpje met weidse uitzichten, waar de drie kinderen op een plattelandsschool zaten met maar vijftig anderen. Van Kuijk schreef voor de Volkskrant columns over zijn Zweedse leven, en bundelde dit in een boek. Ook vertelt de duizendpoot - die eveneens werkt op de TU Delft - erover in zijn cabaretshow. Maar niet voor lang meer, want ze laten Nederland achter. ,,We zijn in Zweden geaard”, vertelt Van Kuijk. En dat betekent: alles achterlaten wat hij kent, evenals een deel van zijn veelzijdige carrière. En dat is niet makkelijk. ,,Maar toen de knoop was doorgehakt, gaf het opeens zoveel rust.”