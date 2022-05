Cafébaas stuit op slang in voorraadkast: ‘Man, ik ben nog nooit zó geschrokken!’

Cornelese heeft geen idee hoe de slang in zijn voorraadhok is beland. De korenslang, ook wel rode rattenslang genoemd, is ongeveer anderhalve meter lang en levert voor mensen geen gevaar op. Maar dat wist de kroegbaas op dat moment niet. ,,Ik ben dat hok uit gerend en heb de Dierenambulance gebeld. Daarna ben ik bij de buren gaan vragen of ze soms een huisdier misten, maar dat was niet zo. Geen idee hoe die slang hier terecht is gekomen, maar ik ben wel blij dat ik er vanaf ben.”