Camera’s moeten rust laten terugkeren in door explosies geteisterde buurt, bewuste woning langer dicht

Buren van woning waar explosief afging vrezen voor eigen veiligheid: ‘We zijn alert op elke onbekende auto’

Een dag na de explosie in het ogenschijnlijk rustige buurtje in Nootdorp, zit de schrik er bij de omwonenden nog goed in. De bewuste, leegstaande woning is dan weliswaar dichtgetimmerd, de politie surveilleert extra en andere maatregelen zijn op komst, maar de buren maken zich vooral zorgen over hun eigen veiligheid. ,,Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

10 januari