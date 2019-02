Carmine Esposito pakt ook Nootdorp in met zijn trattoria

Achter trattoria Rodolfo gaan vader en dochter Carmine en Martiana Esposito schuil. Samen met een Italiaanse keukenbrigade hebben ze een oud pandje in het dorpscentrum omgebouwd tot een warm culinair Italiaans nest. Dat kan Carmine goed. Jarenlang bestierde hij als kok en gastheer zijn restaurant Bacco Perbacco aan de Van Speijkstraat in Den Haag, hing een paar jaar terug zijn koksmuts aan de kapstok, deed de zaak over aan een compagnon en vertrok op avontuur naar Thailand. Sinds twee jaar heeft hij zijn passie weer opgepakt in Nootdorp.



Buiten door het raam zien we hem al door de zaak flaneren en aanschuiven bij de gasten. Geen zorgen. Hier geen overdreven theatraal Italiaans toneel - 'gusto, gusto, dit moet u eten!'- aan je tafel, maar een goede uitleg over de gerechten. Dat doet Carmine trouwens in onvervalst Nederlands, waar hij al langer woont dan wij oud zijn. Dat is best lang.



Als we door een gordijn naar binnenstappen vallen we met onze neus in de boter. Tonijn, om exact te zijn. Carmine toont het visvlees als een trofee aan zijn gasten.