Carolien Sikkenk zocht naar hedendaagse ‘Meisjes van Vermeer’

Interview Crowdfun­ding voor MS-pa­tiënt Ramon Vlemmix omdat behande­ling in Nederland niet meer kan

10:02 Ramon Vlemmix (31) uit Zoetermeer heeft MS. Behandeling in Nederland is niet meer mogelijk. Dus zoekt Ramon zijn heil in Rusland voor een HSCT-behandeling. Om die te betalen is een crowdfundactie opgezet.