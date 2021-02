Caroline begint tweedehands kledingwinkel: ‘Helemaal klaar om open te gaan’

Hoe is dit idee bij jou gaan kriebelen?

,,Dat begon toen ik met mijn gezin verhuisde naar de Gaagweg (vandaar de naam ’t Gaagje, red.) in Schipluiden. Daar was genoeg ruimte om een ‘hobbykas’ neer te zetten. Nadat ik mijn baan in de horeca had opgezegd vanwege de coronacrisis, ben ik plannen gaan maken. Online vintage kleding bestellen is tegenwoordig hip, maar kleding passen kan vaak niet. Zo is het idee van een tweedehands kledingwinkel gaan rollen. Het is geweldig om de klanten op ons terrein te mogen ontvangen. Ze kunnen desgewenst dan ook genieten van onze hond, kippen en konijnen.”