Celstraf geëist voor mishandelingen en bedreiging van conducteur

Zo werden op 22 oktober vorig jaar in de heel vroege uurtjes twee uitgaanders in Delft achterna gelopen door een man in zwarte skinny jeans, gouden schoenen, een donkere jas, flaporen en opgeschoren haar. Hij sloeg en trapte een van de uitgaanders plots zo hard dat deze ‘out’ ging. Het slachtoffer liep een hersenschudding en een scheve neus op.

Het signalement van de dader leidde naar de Delftenaar die ontkent. De beschrijving kon op zoveel mensen slaan, zegt hij. ,,Iedereen loopt tegenwoordig toch met opvallende Louis Vuitton-schoenen?”De verdachte kon niet aantonen waar hij die nacht rond half twee uithing. ,,Misschien was ik wel bij mijn zus”, zegt hij.

Conducteur

Op 14 april dit jaar zou de Delftenaar een NS-conducteur hebben bedreigd en mishandeld in de trein van Rotterdam richting Amsterdam. Hij reed zwart en de conducteur had hem daar op aangesproken. De Delftenaar vond zelf dat de conducteur ‘intimiderend’ dicht bij hem kwam. ,Kankerlijer ! Pussy !’', kreeg de NS-medewerker te horen. ,, Ik maak je dood, gek !’', zo zou de verdachte ook nog hebben gedreigd.

De conducteur trachtte hem tegen te houden totdat de politie kwam, maar zodra de treindeur opensprong, probeerde verdachte de benen te nemen op station Delft. ,,Ik had een bakkie te veel op en wilde verder feesten. Ik had helemaal geen zin om opgepakt te worden.” Volgens de conducteur kreeg hij een schop in zijn buik van de verdachte toen hij deze probeerde te overmeesteren. Dat ontkent de Delftenaar. Ook ontkent dat hij diezelfde nacht in Delft nog een slachtoffer op straat een knietje gaf.

Eigen domme schuld

Eigenlijk was het enige dat de verdachte volmondig toegaf het bezit van een gaspistool maart dit jaar. De H.’s tante vond dat wapen op zijn kamer. Waarom hij het had gekocht ?, wilde de rechter weten. ,,Ik vond het leuk om te hebben. Een geinig dingetje. Maar ik weet dat het strafbaar is. Het is mijn eigen domme schuld.”

De jongeman die de rechters consequent met ‘je’ aansprak en door zijn ADHD niet kon stilzitten in het verdachtenbankje, bleef herhalen dat hij de mishandelingen niet heeft gepleegd. Hij ziet daarom ook niet in waarom hij de agressietraining nodig zou hebben die de rechter suggereerde. ,,Vroeger was ik opvliegend. Dat is nu minder”, zegt hij.