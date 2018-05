Celstraf na chanteren om homo-contacten

Om te voorkomen dat zijn vrouw zou worden ingelicht, betaalde het slachtoffer in twee maanden tijd 20.000 euro aan zijn afperser. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de twee weken geleden door het OM geëiste 210 uur werkstraf en de voorwaardelijke celstraf, te mild is. De rechtbank vindt een geheel onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. ,,De bedreigingen en intimidaties die het slachtoffers angstig maakten en steeds paniek bij hem veroorzaakten, hebben hem lichamelijk, geestelijke en emotioneel gesloopt.''



Het Delftse slachtoffer, vader van twee kinderen, zocht eind juni 2015 voor het eerst contact met een man via de homodatingwebsite Bullchat. Er volgden enkele heimelijke ontmoetingen met de verdachte, die uitliepen op de chantage. Van een andere Delftenaar die door de verdachte was opgeduikeld via dezelfde website, ontfutselde hij inlogcode's waarmee hij zich duizend euro wist toe te eigenen.



De Rijswijker was al vaker veroordeeld, onder meer voor mensenhandel, ontucht en wapenbezit. Hij moet alle schade vergoeden aan de slachtoffers, zo oordeelt de rechtbank ook.