Celstraffen voor mannen die met flitspoeder explosie veroorzaakten, terwijl kinderen lagen te slapen

OM eist 6 jaar cel tegen Vially M.: ‘Sluit hem op om nieuwe geweldsspi­raal in Delft te voorkomen’

Hij zou de opdrachtgever zijn voor vijf aanslagen met explosieven in Delft en minderjarigen voor hem in drugs laten handelen. Justitie ziet Vially M. (28) als een grote speler in het Delftse criminele circuit die geweld niet schuwt om maar zoveel mogelijk geld te verdienen. De enige manier om de Delftenaar te stoppen is door hem in ieder geval 6 jaar op te sluiten, denkt het Openbaar Ministerie.