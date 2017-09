Charmeoffensief op de vuilniswagen

De open dag van Avalex trok gister veel mensen naar de grote hal aan de Delftse Schieweg. Daar waar normaliter de vuilniswagens overnachten was nu een recyclingmarkt, een muziekpodium en een kraam waar gratis soep werd uitgedeeld. Een charmeoffensief van Avalex om alle heisa van de afgelopen tijd rondom het afvalbedrijf een beetje te vergeten? ,,Welnee’’, zegt Shari Helderman, een van de organisatoren van het evenement. ,,Dit is een traditie. Geen charmeoffensief. Avalex doet dit al sinds haar bestaan om het jaar. Het hele jaar door krijgen we verzoeken om rondleidingen en stellen mensen ons vragen over wat er met het huisvuil gebeurt. Onze open dag is een mooi moment om iedereen te laten zien hoe het hier werkt.’’



Avalex krijgt momenteel nogal wat kritiek te verduren. Onder meer over het ophaalbeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Twee weken geleden hield de VVD daar een stickeractie om te protesteren tegen het beleid van Avalex om nog slechts eenmaal per twee weken de vuilcontainers te komen legen. ,,Klopt’’, bevestigt Helderman. ,,Sinds 1 september is het nieuwe inzamelen van start gegaan. Dat betekent dat we de GFT- en de restafval-containers om de week komen legen en niet meer iedere week.’’



Dat de liberalen uit L’dam-Voorburg vinden dat de vermindering van het aantal ophaalmomenten ook een vermindering van de kosten van de afvalstoffenheffing zou moeten betekenen kan Helderman begrijpen. ,,Uiteindelijk willen we daar ook naar toe. Nu is het nog niet zover. Er vertrekken iedere dag nog steeds 32 zeecontainers vol restafval per schip naar Twente, waar het afval verbrand wordt. Als we afval beter kunnen scheiden zijn er minder zeecontainers voor het restafval nodig en dan is het logisch dat de afvalstoffenheffing omlaag zal gaan. Maar dat is een zaak van de gemeenten voor wie we werken.’’