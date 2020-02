Chinese Delftenaren wassen ruim 15 miljoen euro wit: ‘Deel van geld was in ijskast verstopt’

De mannelijke hoofdverdachte werd vandaag bij de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Bij de man is ook ruim 89.000 euro afgenomen van wederrechtelijk verkregen vermogen. De vrouwelijke medeverdachte moet een jaar de cel in.

De man wordt ervan verdacht dat hij 15.635.000 euro heeft ontvangen en witgewassen. Dat blijkt uit kasadministratie in opschrijfboekjes maar ook uit chatgesprekken en foto’s in zijn telefoon. Hij liet het geld op verschillende rekeningen storten om het vervolgens over te laten maken naar andere rekeningen. De vrouw stond terecht voor het witwassen van geld en omdat er een bankkluis op haar naam stond.

IJskast

Ook in de woning van het Delftse stel werd veel geld gevonden. Zo werd in een slaapvertrek en in de ijskast ruim anderhalve ton zwart geld in eurobiljetten (diverse coupures) aangetroffen. Dit geld is in beslag genomen. ,,En toen de zoeking van de politie bezig was, verschenen er twee Zuid-Amerikaanse mannen aan de deur die cash geld wilden afleveren”, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.