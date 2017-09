Chocoladebar opent in Delftse Voorstraat

Ondernemer Valentijn Eisinga gaat het Delftse avontuur aan. Hij was onder meer teamleider bij Bakkersland en werkte bij Bakker Klootwijk. Eisinga: ,,De aankondiging op Facebook van Quetzal in Delft is al meer dan 2.000 keer gedeeld of geliked en er zijn bijna 600 positieve reacties. En op onze facebookpagina heeft Quetzal al 100 volgers, terwijl we nog niet eens open zijn."

De Belgische franchiseformule startte in 2001 met vestigingen in Antwerpen en Leuven. In 2014 werd de formule ook buiten België ontwikkeld. De eerste vestiging in Nederland opende in september 2016 in Amersfoort. Delft is de vijfde. Wanneer Quetzal aan de Voorstraat opent, is nog niet bekend.