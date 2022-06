Coalitieakkoord Midden-Delfland is dichtbij, 30 juni verwachte presentatie

Voetbal totaal RVC Celeritas wint zonder keeper en Quick Steps door na penalty’s: lees alles over de nacompeti­tie

Een behoorlijk aantal regioclubs kwamen dinsdagavond in actie in de nacompetitie om promotie en degradatie. BSC’68 heeft de finale gehaald, maar moest op de terugweg langs het ziekenhuis. RVC Celeritas won in de verlenging met tien man én zonder keeper van ’s-Gravendeel en Quick Steps ging tot het gaatje, maar leeft nog. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Den Haag en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

15 juni