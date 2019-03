Coffeeshops Delft toch weer open

Zorg om informatie-uitwisse­ling: 'Zo duister als in 1984 is het hier gelukkig nog niet’

12:55 In 1984 van George Orwell bespiedde de 'denkpolitie' burgers via 'omgekeerde televisieschermen'. Destijds was dat science fiction, nu is het realiteit. Liedewei Timmermans van Onafhankelijk Delft maakt zich zorgen.