Coffeeshops aan Peperstraat en Breestraat onder vuur genomen

Schoten

Rond kwart over vijf vanochtend kwamen agenten af op een melding van luide knallen in de Peperstraat. Die kwamen met veel eenheden ter plaatse en troffen kogelinslagen aan in ruiten van The Future en Kobi's Grill.



Om de hoek in de Breestraat werd ook huisgehouden. In de gevel van coffeeshop The Game troffen agenten een groot gat aan. De politie doet onderzoek of daar wellicht een explosief is gebruikt. Coffeeshops The Future en The Game zijn van dezelfde eigenaar. Een bewoner van de Breestraat hoorde luide knallen vannacht. ,,Maar ik ben er verder niet op aangeslagen. Het leek alsof een gasfles ontplofte of dat er iets met een auto aan de hand was.''



Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen gewonden gevallen.



De politie heeft de Breestraat en de Peperstraat afgezet voor onderzoek. Winkeliers balen daarvan. Eigenaar van Les Copains Eric Ketel weet niet of hij vandaag nog open kan. ,,Ik twijfel of ik inkopen moet gaan doen'', zegt hij.